映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のイベントが21日に行われ、声優キャストらが登壇。映画の共同プロデューサーでマリオの生みの親として知られる宮本茂さんがサプライズで登場し、作品への思いを語りました。2023年に公開された前作は、全世界での累計興行収入が2000億円以上を記録し、今作も一足早く北米などで公開されていてすでに3週連続で1位となっています。■映画の共同プロデューサー・マリオの生みの親の