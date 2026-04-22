2月17日に急逝したロックバンド「LUNASEA」のドラムス・真矢さん（享年56）の地元・神奈川県秦野市内で22日、追悼企画が始まった。真矢さんは2023年に同市のふるさと大使に就任。街の魅力発信に尽力してきた。市は「病と闘いながら、大使として活躍してくれました」と感謝。真矢さんの就任式の様子や、祭りなどで和太鼓や笛を演奏する真矢さんの様子をまとめた約12分の動画や写真パネルを作成。メッセージも受け付けている