火事があったのは岩見沢市幌向北2条3丁目の2階建て住宅です。4月22日午後9時ごろ、付近の住民から「家から煙が出ていて、中からバンバンと音がする」と消防に通報がありました。警察によりますと、住宅の中から遺体が発見されているということです。警察が遺体の身元の確認を進めるとともに、午後11時現在、消防による消火活動が続けられています。