4月29日（水・祝）よる10時 第4話を放送 波瑠と麻生久美子がダブル主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。4月22日（水）に放送した第3話には、鈴木砂羽がゲスト出演。鈴木は第4話にも出演する。演じているのは、第3話でルナ（波瑠）と涼子（麻生久美子）が、涼子の元カレ・カズト（作間龍斗）探しで訪れた企業のなかのひとつ IT企業「SATOソリューション」の社長・佐藤貴