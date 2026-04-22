俳優の横山由依さん（33）が21日、ヒロインをつとめる舞台の制作発表に登場。監修・脚本をつとめた山田洋次さん（94）から激励の言葉をかけられました。横山さんが出演するのは、創立95周年を迎える劇団『前進座』の記念公演『お久文七恋元結』。落語の名作『文七元結』のアナザーストーリーで、山田洋次さん（94）が監修・脚本を務めます。ヒロイン・お久役の横山さんのほか、藤川矢之輔さん（75）、松竹新喜劇の曽我廼家寛太郎さ