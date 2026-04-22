ウクライナがアメリカのドナルド・トランプ大統領にちなみ、東部ドンバス地方の一部を、「ドニーランド」と命名することを提案していたとアメリカメディアが報じました。いまだ激しい戦闘が続くウクライナ東部ドンバス地方をめぐっては、ロシアが和平交渉の中で、ウクライナに軍の撤退と領土の割譲を求めています。こうした中、ニューヨークタイムズは21日、ウクライナが和平交渉の中で、ドンバス地方の一部について、ドナルド・ト