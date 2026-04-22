ボートレース多摩川の「第６１回東京スポーツ賞」は２２日、準優勝戦が行われた。高野哲史（３７＝兵庫）は、１１Ｒインからコンマ１５とＳでやや遅れるも、１Ｍ先マイを果たして逃げ切り勝利。優出切符を手にした。レース後は「失敗しました。１Ｍは早く落とし過ぎましたね。逃げられて良かったですよ」と苦笑い。「足はバランス取れて中堅上位くらい。伸びは後藤さんとか上がいますね。一番いいのは乗り心地。グリップして