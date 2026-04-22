ボートレース若松の「オールレディースサッポロビールカップ」は２２日、開幕した。大久保佑香（２４＝埼玉）は初日４Ｒ、２コースから１Ｍでまくり敢行。これは不発となったが２Ｍで再度、果敢な全速ターンで前を行く西沢日花里をまくって勝利。当地では意外にもこれが初白星で「シンプルにうれしい。桐生とか若松とかナイター場は苦手なイメージはないので、もう（１着を）取っていると思っていたんですが（笑い）」と喜ん