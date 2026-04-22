前参院議員の浜田聡氏は２２日、みんなでつくる党（旧政治家女子４８党、旧ＮＨＫ党）の大津綾香代表から刑事告訴され、警視庁の事情聴取に応じたことを明かした。浜田氏は自身のＹｏｕＴｕｂｅで「私にとって初めて、ある意味、刑事告訴され、捜査協力ということになります」と切り出した。詳細は伏せたが、告訴は２件あったという。「貴重な経験ではあった。けっこう入念にというか、時間をかけて調書を作っていた」と聴取は