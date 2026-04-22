Image: University of Exeter SF映画っぽい結末ばかり想像してしまう。4人の宇宙飛行士が月の裏側への旅行から帰還して間もなく、小さな宇宙旅行の乗組員たちがすでに動き出していました。人類の活動領域を宇宙のより奥深い領域へと拡大する広範な取り組みの一環として、顕微鏡でしか見えないくらい微小な線虫を国際宇宙ステーション（ISS）に送り込んだそうですよ。線虫が宇宙の旅へ宇宙を