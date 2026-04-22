ボートレース大村の「ＲＳ第９戦スカパー！・ＪＬＣ杯オール進入固定」は２２日、準優勝戦が行われた。若林義人（２８＝静岡）は、１０Ｒインからコンマ１３のＳで逃げ切って優出一番乗り。ただ「出足、回り足はいいけど伸びは付けようと試したけどこない」と上位との差を感じている。自身はこれで２月の尼崎一般戦から津のＧ１ダイヤモンドカップを含め６節連続優出と絶好調。「ただ運がいいだけです。Ｓ早いの行っても