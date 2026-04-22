電気自動車は「ランニングコストも考えると安くなることもあるが、車体価格はガソリン車より高い」というイメージがあります。ところが、イギリスでは電気自動車の平均価格がガソリン車の平均価格を下回っているそうです。Average new UK electric car price is now lower than petrol vehicles | Electric, hybrid and low-emission cars | The Guardianhttps://www.theguardian.com/environment/2026/apr/17/new-uk-electric-car