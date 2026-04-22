タレント・はるな愛（53）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、ジュエリーを全部盗まれた経験を明かした。はるなは、プレゼントされたものなどジュエリーを多く持っていたため、「引っ越そうと思って。ポンと入った不動産屋さんが、たまたま知り合いの人がいて“実は私、ジュエリーをいっぱいつけているでしょ。とにかくこれを安全に保管したいからマンションを借りに来たの”」と依頼し