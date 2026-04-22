タレント・はるな愛（53）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、1億円の借金を背負わされそうになった過去を明かした。はるなは「20代前半の時」にショーパブで働いていた時とし、「40代くらいの超イケメンでお金持ちの人が、お客さんで来たんですよ。“君を見ていたらずっと一緒にいたいな。おじいちゃん、おばあちゃんになっても一緒にいよう”その言葉を言われたの初めてで、うれしい〜