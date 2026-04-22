日本最大級のお笑い養成所NSC（吉本総合芸術学院）を今春卒業した260組が出場、勝ち上がった12組による「NSC大ライブTOKYO2026」決勝が22日、東京・浅草公会堂で行われ、23歳のコンビ「ゴーヤゴー」が優勝した。決勝に進出した12組の順位は以下の通り。カッコ内丸数字は抽選による出場順。優勝ゴーヤゴー（＜11＞）2位トラモチーフ（＜12＞）3位昼間陸上（＜6＞）4位ストロングブルジュニア（＜3＞）5位ミックストマトジュース（＜