プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドが若手選手と新契約を結ぶようだ。『Mirror』によると、その選手はイングランド代表のコビー・メイヌーだ。21歳のMFで、ユナイテッドのアカデミー出身。トップチームデビューは2022年だが、前ルベン・アモリム政権では存在感を示すことができず、現マイケル・キャリック体制で評価を取り戻した。現体制のダブルボランチはベテランのカゼミロ、若いメイヌーのコンビが鉄板となっており