プレミアリーグ第34節ブライトン対チェルシーの一戦が行われ、3-0でホームチームの快勝となった。先制点が生まれたのは開始3分。フェルディ・カディオグルが早々にチームにリードをもたらし、56分にジャック・ヒンシェルウッドが追加点。後半アディショナルタイムにはベテランのダニー・ウェルベックがゴールネットを揺らし、チェルシーを圧倒した。ジョアン・ペドロ、コール・パーマーと攻撃のキーマン不在が大きく影響したチェル