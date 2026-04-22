アーセナルは先日のプレミアリーグ第33節でマンチェスター・シティに敗れ、一時は濃厚と言われたリーグタイトル獲得に黄信号が点っている。シティにはカラバオカップ決勝でも敗れており、やはりミケル・アルテタ監督にとってペップ・グアルディオラ率いるシティは超えるべき大きな壁であるようだ。そんななか、来夏の移籍市場でアーセナルがシティMFベルナルド・シウバ獲得に動くと『ESPN』が報じた。B・シウバは先日、今季限りで