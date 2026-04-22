◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ７―６阪神（２２日・横浜）阪神・藤川球児監督は１６失点の大敗を喫した前夜に続く７失点の逆転負けに「悔しさを持った、覚えた選手たちもいるだろうから。この後のシーズンで、ずっとそういうところを持ちながら努力して、ゲームでそれを発揮するということでしょうね。ギリギリの勝負ですから、毎日。でも粘り強い戦いをしていく」と受け止めた。先発の茨木は５回途中９安打５失点。初回に６