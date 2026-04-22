◆パ・リーグ日本ハム５Ｘ―４楽天（２２日・エスコンフィールド）楽天が日本ハムにサヨナラ負けを喫し、３連敗となった。三木肇監督は「よく追いついて逆転したんだけど、最後また逆転されちゃったんで、悔しいですね」と肩を落とした。序盤から苦しい展開だった。先発の古謝が初回に１死二、三塁で郡司に中前適時打を浴びて先制点を献上。さらに２回は２死一塁から浅間に右中間への２ランを被弾して、リードを広げられた。