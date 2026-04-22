◇パ・リーグ西武3―1ソフトバンク（2026年4月22日ベルーナD）今季限りでの現役引退を表明している西武・栗山巧が、今季初めて本拠地ベルーナDに登場した。25年目のベテラン。7回1死一、二塁の場面で代打で登場すると、スタンドからは大歓声が巻き起こった。結果は遊ゴロだったが、栗山は併殺阻止のために一塁へ全力疾走。試合後は「いやあ、打ちたかったですね。最後はゲッツーにならんで良かった」と振り返った。