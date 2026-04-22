巨人５―１中日（セ・リーグ＝２２日）――巨人が２連勝。二回に佐々木の適時打、石塚の２点三塁打などで４点を先行し、継投で反撃をかわした。中日は１３三振と打線がつながらず、今季ワーストの６連敗。◇ヤクルト２−０広島（セ・リーグ＝２２日）――ヤクルトが接戦を制した。一回、相手の暴投で１点を先取し、四回には山野の犠飛で加点した。山野は６回無失点で開幕から４連勝。広島は打線が低調だった。◇ＤｅＮＡ７−