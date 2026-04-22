2026年9月4日に開業25周年を迎える『東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ』の従業員で、開業当時を知る笹本みどりさん（54）にインタビュー。車のディーラーからホテル従業員になるまでの経緯や、オススメのホテル内スポットを伺いました。東京ディズニーシー・ホテルミラコスタは、東京ディズニーリゾート初のテーマパーク一体型ホテルで、2001年9月4日に開業しました。東京ディズニーシーの玄関口であるメディテレーニアンハー