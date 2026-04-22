◇パ・リーグ楽天4―5日本ハム（2026年4月22日エスコンF）楽天の浅村栄斗内野手（35）が、3―3の8回先頭で、田中から一時同点となる2戦連発の3号ソロ。152キロ直球を左翼席に運び、「ドライブ気味だったんですけど、入って良かった」と振り返った。昨年4月22日の同戦で杉浦（現中日）から史上47人目の通算300本塁打を達成した。延長10回に6番手の田中千が力尽きて3連敗。自ら記念日を祝う一発は空砲となったが、「まだ始