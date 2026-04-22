日本ハムは２２日、有薗直輝内野手が左手有鉤骨鉤骨折と診断され、同日に東京都内の病院で有鉤骨鉤切除術を行い、無事に終了したと発表した。バッティング練習再開まで約４週間の見通し。有薗は球団を通じて「有鉤骨の手術を受けました。しっかり治して、パワーアップして戻ります。またグラウンドでプレーできる日を楽しみにしていてください」とコメントした。