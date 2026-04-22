「中国原子力発展報告2026」青書によると、中国は世界をリードする原子力発電建設能力をすでに形成しており、現在は原子炉50基を同時に建設できる能力を保有している。中央テレビニュースアプリが伝えた。2025年の中国における原発プロジェクト建設投資額は前年比141億元（約3240億円）増の1610億元（約3兆7000億円）に達した。中国の原発プロジェクトは建造技術の独自化・国産化レベルの着実な向上に伴い、「1基建設」から「複数