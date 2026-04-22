上海浦東国際空港は4月20日、1日の外国人入国者数が延べ2万5000人を突破し、同空港の1日当たりの外国人入国者数の過去最高を更新しました。同空港の入国者数は3月以降、高水準で推移しており、外国人入国者数は27日連続で延べ2万人を超えています。今年に入ってから、上海空港の国境検問所が審査した外国人入国者数は前年同期比24．4％増の延べ181万人を超えました。最近の外国人入国者の主な目的は観光、ビジネス訪問が中心となっ