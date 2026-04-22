ロッテの坂本光士郎投手（31）が22日、出場選手登録を抹消された。坂本は今季5試合に登板して1勝1敗1ホールド、防御率0・00。21日のオリックス戦（ZOZOマリン）では6回に2番手で登板し、1安打2四球と不本意な投球も今季初勝利を挙げていた。22日のオリックス戦後に取材に応じたサブロー監督は「ちょっと腰を…投げた時にピリッときたみたいな感じのことを言っていたので。早めに、大事を取ってという感じです」と説明。「そん