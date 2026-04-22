日本ハム５―４楽天（パ・リーグ＝２２日）――日本ハムが延長戦を制した。十回、奈良間がサヨナラ打を放った。島本が移籍後初勝利。楽天は最大３点差から一時勝ち越したが、最後は田中千が崩れて３連敗。◇西武３―１ソフトバンク（パ・リーグ＝２２日）――西武が今季初の３連勝。二回に古賀悠の犠飛と西川の適時二塁打で逆転し、高橋光が９回１失点で完投勝利。ソフトバンクは３連敗で今季初めて首位から陥落した。◇オリ