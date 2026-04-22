◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ７―６阪神（２２日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡの勝又温史外野手が８回に勝ち越しの適時打を放ち、２日連続でお立ち台に立った。６―６の８回２死一、二塁。４番手ドリスの５球目。変化球を右前に運んだ。二塁に激走しアウトになったが値千金の１点を挙げ「最後に１本出たことがすごく良かったです。あそこまで、何回も何回もつないでもらって、得点圏という場面がたくさんあったんで、絶対決め