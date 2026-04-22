ＮＯＮＳＴＹＬＥの石田明が２２日、東京・浅草公会堂で行われた吉本興業所属芸人“超新星”ＮＯ．１決定戦「ＮＳＣ大ライブＴＯＫＹＯ２０２６」の決勝に見届け人として登場した。吉本興業が運営する「ＮＳＣ（吉本総合芸能学院）」を卒業したばかりのルーキーによるお笑いライブ。「ブルーロック」や「イナズマイレブン」などのサッカー漫画を交えたサッカーネタを披露したコンビ「ゴーヤゴー」が総エントリー数役２６０