◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ７―６阪神（２２日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡの京田陽太内野手がファインプレーでチームを救った。６―６の８回２死満塁。打席には桐敷に代わって前川が立った。レイノルズが投じた７球目。力ない打球が遊撃後方へ上がった。レフト前に落ちそうな飛球を遊撃手・京田がダイビングキャッチし「とばさん（戸柱）のリードを見ながら、次こっちに来るかなと思って寄った結果、たまたまグラブに入