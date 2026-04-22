吉本興業所属芸人から“超新星”を探すＮＯ．１決定戦「ＮＳＣ大ライブＴＯＫＹＯ２０２６」の決勝が２２日、東京・浅草公会堂で行われ、「ゴーヤゴー」が総エントリー数約２６０組の頂点に立った。ＮＳＣ（吉本総合芸能学院）を３月に卒業したばかりのルーキーによるライブ。Ｍ―１グランプリで２連覇を達成した令和ロマンも２０１７年に優勝しており、栄冠は実力者の証しになっている。優勝したゴーヤゴーは「ブルーロッ