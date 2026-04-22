◆パ・リーグ西武３―１ソフトバンク（２２日・ベルーナドーム）西武・カナリオ外野手が積極的な走塁でチームの３連勝に大きく貢献した。「４番・右翼」で先発出場。２回先頭では遊撃への内野安打を放って出塁すると、続く岸の中前安打で勢いよく三塁へ到達。１死二、三塁となってから、古賀悠の右犠飛で生還し、先制点を奪った。４回先頭では右中間フェンス直撃の三塁打を放つと、「自分の仕事は走塁も遂行すること。それ