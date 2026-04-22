ドル円のピボットは１５９．２９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:39現在） ドル円 現値159.30高値159.46安値159.11 159.82ハイブレイク 159.64抵抗2 159.47抵抗1 159.29ピボット 159.12支持1 158.94支持2 158.77ローブレイク ユーロ円 現値186.81高値187.32安値186.77 187.71ハイブレイク 187.52抵抗2 187.16抵抗1 186.97ピボット 186.61支持1