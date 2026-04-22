きょうの為替市場、ドル円は１５９円台前半での上下動が続いている。前日はイランが和平協議に訪れず、バンス副大統領もパキスタンに向かわなかった。市場では終盤にかけてリスク回避の雰囲気も広がっていたが、その後にトランプ大統領が「協議が完了するまで」停戦を延長すると発表したことで、ひとまず懸念は後退している。 和平協議の見送りは驚きだったものの、停戦延長はある程度想定されていたシナリオではあった。市