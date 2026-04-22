メキシコのシェインバウム大統領は記者会見で、日本政府から原油の輸出の拡大要請を受けたと明らかにしました。◎メキシコシェインバウム大統領「日本政府は以前から石油公社に対し、可能な範囲で原油を日本に輸出できるかどうか検討してほしいと要請してきていました」メキシコのシェインバウム大統領は21日の記者会見で、「日本政府は以前から、可能な範囲で原油を日本に輸出できるかどうか検討してほしいと要請してきていた」