茨城県は、外国人を不法に就労させている事業者について情報を募る「通報制度」を来月11日から実施すると発表しました。県は個人の属性や生活上の問題は「通報の対象外」としています。この制度は、茨城県が、外国人を不法に就労させている事業者に関する情報を募り、警察が検挙した場合1件につき1万円の報奨金を支払うもので、来月11日から県のホームページ上で受け付けを開始すると発表しました。通報には、通報者の氏名や本人確