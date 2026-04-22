◇セ・リーグ阪神6―7DeNA（2026年4月22日横浜）阪神先発の茨木秀俊投手（21）は4回2/3を9安打5失点で降板となった。立ち上がりから苦しんだ。初回1死二、三塁から4連打を許し、4点を献上。2回は打者3人で料理し、立ち直ったかと思われたが、3回先頭の佐野に右翼席へのソロを被弾した。5回には四球と安打を許し、2死満塁のピンチを背負って降板。「甘いところに集まってしまった。テンポも悪かったですし、あまりいい