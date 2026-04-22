深刻な「人手不足」により、全国で相次ぐ路線バスの廃止や減便。運転手を確保するため、バス会社が注目しているのが「外国人人材」の採用です。【写真を見る】卒論で「君の名は。」について書くほどの日本好きバス運転手のマハトミさん国内初外国出身の女性バス運転手高柳光希キャスター：神奈川県で、インドネシア出身の女性、マハトミ・リスマルタンティさんがバスの運転手としてデビューをしました。既に3月から働いてい