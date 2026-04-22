ボートレース若松のG3オールレディースは初日を終えた。喜井つかさ（36＝岡山）は前節Vの60号機を手にし、初戦の8Rでは迷いのない外マイから2着と悪くない滑り出し。ただ、調整にはまだ正解が出ていない。「ピット離れをどうにかしないと、これでは全部コースを取られる。足は良さそう。4番（西沢）にも伸び返す感じがあった。ピット離れだけ気になるので、そこをどうにかしたい。エンジンは（原田）才一郎君を信じて触らな