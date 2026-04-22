10回日本ハム2死二、三塁、奈良間が左翼線にサヨナラ打を放つ＝エスコンフィールド日本ハムが22日の楽天戦で今季初のサヨナラ勝ちを飾った。4―4の延長十回2死二、三塁。2番の奈良間がフルカウントから左翼線に安打を放って勝負を決め「（谷内コーチに）おまえが決めてこいと言われ、気合が入った」と満面の笑みを浮かべた。二回までに3―0とリード。五回に守備の乱れが続いて流れを失った。六回に追い付かれ、もつれた展開と