◇パ・リーグロッテ1―4オリックス（2026年4月22日ZOZOマリンスタジアム）ロッテは先発のドラフト2位左腕・毛利海大投手（22）が4回2/3を4安打4失点。打線はわずか3安打で2回のスクイズによる1点しか援護できず、プロ4試合目の登板で初黒星を喫した。毛利は1―0の3回2死から渡部に四球を与え、二盗を許すと、シーモアに中越え二塁打を浴びて同点とされた。1―1の5回には先頭の西野に四球を与え、続く若月の送りバントを