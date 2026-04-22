いつも祖母がにこやかに迎えに来てくれた▶▶この作品を最初から読む冷たい父と祖母のもとで、息をひそめるように生きてきたゆき。物心ついた頃から母の姿はなく、なぜいなくなったのかも、どんな人だったのかも知りません。父・貴利は家庭を顧みず、育児は祖母に任せきり。しかしその祖母もまた、ゆきに優しさを向けることなく、些細なことで怒鳴りつける毎日。愛情もぬくもりも知らないまま、ゆきは中学生になりました