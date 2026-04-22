寝相がフリーダム▶▶この作品を最初から読む田舎の山の中で3匹の犬と猫と暮らす、ふじもりはるさん。ちょっとだけ控えめな性格の雑種のバナさん、食いしんぼうの元野良猫クロさん、たぬきのような元野良猫のチャー様は、みんなはるさんにくっつくのが大好き。３等分になるかと思っていた愛情は３倍になり、にぎやかな日々を送っています。多頭飼いならではの大変さもあるけれど、幸せにあふれた3匹とはるさんの生活をの