小園海斗22日のヤクルト戦で広島の小園が、三回の死球の影響で五回守備から交代した。投球を右手甲付近に受け、新井監督は「時間がたってバットが握れないということだった」と説明した。昨季首位打者は打率1割5分6厘と苦しみながらも、一回の中前打で4試合連続安打と復調の兆しを見せていた。