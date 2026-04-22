広島は２２日、同日のヤクルト戦（マツダスタジアム）で三回に右手甲に死球を受け、五回の守備から退いた小園海斗内野手が試合後に病院で診察を受け、打撲で骨には異常なしと診断されたと発表した。小園は三回に右手甲に死球を受け痛みにもん絶。治療を受けた後、プレーを続行していたが、五回の守備から途中交代した。試合前の時点で打率・１４３だったが、この日も安打を放って４戦連続安打としていた中でのアクシデントとな