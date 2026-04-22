定例会見に臨む落合市長＝２２日、平塚市役所サッカーＪ２・湘南ベルマーレの新スタジアム整備について、現在の本拠地がある神奈川県平塚市の落合克宏市長は２２日の定例会見で見解を示した。市内での建設が難しいという共通認識の中、ベルマーレ側が建設地の選択肢に市外を入れる考えを巡り、「ベルマーレの判断で平塚はもう使えないという話になれば、それはそれで尊重して認めなければいけない」と述べた。ベルマーレは２０