日本最大級のお笑い養成所NSC（吉本総合芸術学院）を今春卒業した260組による「NSC大ライブTOKYO2026」決勝が22日、東京・浅草公会堂で行われ、ともに23歳の米持、たまのコンビ「ゴーヤゴー」が優勝した。決勝に進出した12組が、いずれもハイレベルなネタを披露。審査員を務めた相席スタートの山添寛は、イベント後、取材陣を前に「本当に勘違いしてほしくないのが、2人の力ではなく、ホントに講師なの！」と、冗談交じりながらも