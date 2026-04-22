巨人が２２日の中日戦（前橋）に５―１で勝利し連勝。今季３度目の先発となったドラフト１位ルーキー・竹丸和幸投手（２４）が５回６安打１失点で３勝目を挙げた。奪った三振は自己最多の１０をマークした。初回は田中に四球、石伊に左前打を許して走者を背負うも、奪ったアウトは全て三振。２回も先頭に安打を許した後、下位打線は三者連続三振とした。計１０奪三振の力投に竹丸は「（三振が多かったのは）もちろん分かってま